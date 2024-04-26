مسؤول أميركي: هجوم أوكراني واسع النطاق غير مرجح على المدى القريب

أكد مسؤول أميركي أن المساعدات العسكرية الجديدة المقدمة من الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا ستساعد كييف على استعادة المبادرة في الميدان لكن الأمر سيستغرق وقتا، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن تشن القوات الأوكرانية هجوما واسعا ضد القوات الروسية على المدى القريب.

واوضح مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين اشترط عدم الكشف عن هويته، إن "القوات الأوكرانية تعمل على تقنين ذخائرها وقدراتها منذ فترة غير قصيرة. لذا فقد حصلت القوات الروسية على زمام المبادرة". وأضاف المسؤول أن المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة ودول أخرى "ستمكّن الأوكرانيين من البدء في استعادة زمام المبادرة"، لكن "هذه لن تكون عملية سريعة".

وذكر المسؤول "سيحتاج الأوكرانيون إلى إعادة البناء قليلا لاستيعاب كل هذه الإمدادات الجديدة، والتأكد من قدرتهم على الدفاع عن مواقعهم. لذلك لا أتوقع أي هجوم واسع النطاق في المدى القريب".