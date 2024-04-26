"النشرة": جولة لمراقبي وزارة الاقتصاد على محال بيع مواد غذائية ومحطات محروقات بالنبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بأنّ "مراقبي ​وزارة الاقتصاد والتجارة​- مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، قاموا بجولات تفتيشيّة بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، على محال السّوبرماركت ومحطّات المحروقات ومحال بيع اللّحوم الطازجة في نطاق بلدات عدشيت وحومين الفوقا ودير الزهراني وبلدة إبل السقي قضاء مرجعيون، للكشف على السّلع و​المواد الغذائية​، والتّأكّد من حسن التّخزين والتّبريد في المستودعات، وإعلان الأسعار وتحليل نسب الأرباح؛ وكيل ورصرصة عدّادات مكنات بيع المحروقات".

وأشار إلى أنّه "تمّ تنبيه أصحاب المؤسّسات بضرورة الالتزام بالقوانين الصّادرة عن الوزارات المعنيّة، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين".