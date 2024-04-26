الأرصاد الجوية: طقس متقلب يسيطر على لبنان مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بالأيام المقبلة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا متقلّبًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، وانخفاض تدريجي وملحوظ ب​درجات الحرارة​ خلال الأيّام المقبلة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر نيسان يتراوح بين 15 و24 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 9 و22 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الجمعة غائم، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة الّتي تبقى فوق معدّلاتها الموسميّة، ونسبة رطوبة مرتفعة يتشكّل معها ​الضباب​ بشكل كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة، تسوء معه الرّؤية. تتكاثف الغيوم خلال الفترة المسائيّة، وتصبح الأجواء مهيّأة لتساقط ​أمطار​ خفيفة في المناطق الدّاخليّة والشّماليّة، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا السّبت غائم إجمالًا، مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرّقة خاصّةً شمال البلاد وفي المناطق الدّاخليّة، وتكون مترافقة ببرق ورعد".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار خفيفة متفرّقة مع احتمال برق ورعد".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الإثنين غائم إجمالًا، مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة، وتتساقط أمطار متفرّقة قد تكون غزيرة أحيانًا، مترافقة برياح ناشطة؛ واحتمال تساقط حبّات البرَد وحدوث برق ورعد".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة إلى جنوبيّة شرقيّة ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كم/س، الانقشاع متوسّط إلى سيئ أحيانًا بسبب الضّباب والغبار، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و80%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".