وزير الخارجية الصيني ونظيره الأميركي أكدا ضرورة حل الدولتين للحفاظ على الاستقرار

اعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان ان "وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره الصيني وانغ يي أكدا على ضرورة حل الدولتين للحفاظ على الاستقرار في الشرق الاوسط".
من جهتها، اكدت الخارجية الاميركية ان "بلينكن بحث مع نظيره الصيني الحاجة لتفادي التصعيد في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية".
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