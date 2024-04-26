مؤتمر دولي حول ريادة الاعمال في جامعة الروح القدس- الكسليك بمشاركة مدراء من مختلف دول العالم

نظمت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس- الكسليك، بالشراكة مع كلية مونتي أهوجا لإدارة الأعمال في جامعة كليفلاند وكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في القاهرة، المؤتمر الدولي لريادة الأعمال بنسخته الثالثة بعنوان: " Unleashing Entrepreneurial Brilliance: Navigating Success in a Dynamic World" برعاية الوزير والنائب السابق ياسين جابر.

واعتبر رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم، أنّ "ريادة الأعمال هي قلب الابتكار النابض، والقوة الدافعة وراء التقدم، وحجر الأساس للتنمية الاقتصادية. ونحن في الجامعة نؤمن بهذا المبدأ ونحرص على تطبيقه في مختلف مبادراتنا وأنشطتنا".

وأكّد جابر، أنّ "اللبنانيين هم رواد أعمال بطبيعتهم، فريادة الأعمال موجودة في جيناتنا. ويمكننا أن نرى كيف أن اللبنانيين هم رواد أعمال ناجحون في لبنان والخارج في شتّى المجالات. ونحن بحاجة لرؤيتهم ناجحون في لبنان أكثر من أي وقت مضى".

واستمر المؤتمر ليومين، عقدت خلاله طاولات مستديرة بمشاركة نخبة من المدراء التنفيذيين والأكاديميين والباحثين من لبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا.

وتركز البحث حول المحاور التالية: آفاق عالمية حول ريادة الأعمال: اتجاهات واستراتيجيات النمو؛ بناء الجسور بهدف النجاح: قادة القطاع والنظام الداعم لريادة الأعمال؛ تمويل المستقبل: استراتيجيات استثمارية لرواد الأعمال؛ ومجموعات مبتكرة وريادة أعمال مستدامة.