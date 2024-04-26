بو حبيب التقى ويشلت: لبنان يرحب بالجهود السويسرية لبناء حوار ديبلوماسي في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، خلال لقائه سفيرة سويسرا ماريون ويشلت، أنه "يجب على الدول التي تدعم حل الدولتين أن تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".
وشدد بو حبيب، على أنه "حان الوقت لأن تترجم مواقف الدول الداعمة لحل الدولتين إلى أفعال ملموسة، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة في هذا الخصوص ولصون الأمن والسلام الدوليين والإقليميين".
ولفت الى أن "لبنان يرحب بالجهود السويسرية لبناء حوار ديبلوماسي في الشرق الأوسط، كبديل عن لغة الاحتلال والبندقية والمزيد من الحروب والدمار والتهجير".
كذلك التقى بوحبيب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وبحث معه في "التحضيرات لزيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه إلى لبنان والعلاقات الثنائية".
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