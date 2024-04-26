"النشرة": مقتل الشاب الفلسطيني الذي أصيب بإطلاق نار في مخيم عين الحلوة

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن وفاة الجريح الذي أصيب بإطلاق نار في مخيم عين الحلوة في وقت سابق من اليوم.

وأصدرت القيادة السياسية الفلسطينية الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا بيانًا قالت فيه إنه "في ظل ما يتعرض له شعبنا في غزة والضفة لحرب إبادة جماعية على يد العدوان الصهيوني الأميركي واستهداف القضية الفلسطينية، يأتي حادث اغتيال الشاب عبد الباسط محمود سرحان، في سياق توتير الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة"، مؤكدة على ضرورة تسليم القاتل إلى الجهات الأمنية اللبنانية المختصة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن إطلاق نار في مخيّم عين الحلوة، تبيّن أنّه جرّاء إشكال فرديّ وقع في الشارع التحتاني، حيث أُصيب الفلسطيني (ع.س) بجراح خطرة، ونقل على إثرها إلى مستشفى النداء الانساني للمعالجة.