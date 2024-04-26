مجلس الوزراء وافق على اعتمادات بشأن الاوتوستراد الساحلي الجنوبي وأجّل موضوع المساعدات للجيش

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ "الحكومة اللبنانية اعتمدت تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي "TNO" المتعلق بالتحقيق في عملية اغتيال الصحافي الشهيد المصور عصام عبدالله، ويمكن للدولة اللبنانية ولأهل عصام رفع دعوى والاستفادة من هذا التحقيق الذي ستضمه الحكومة اللبنانية للشكوى التي ستقدمها في مجلس الأمن".

وكشف أنّه "تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بالحصول على الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع انشاء الاوتوستراد الساحلي الجنوبي من موازنة وزارة الأشغال".

وسُئل عن التوصيات التي اتخذت في ملف النزوح لرفعها لمجلس الوزراء لتصبح قرارات، فأجاب: "حُكي عن هذه القرارات، وهي لا تحتاج إلى اقرار في مجلس وزراء، بل يتخذها الوزراء".

وحول المساعدة للجيش اللبناني بقيمة 7 مليون دولار، قال مكاري: "أرسل قائد الجيش العماد جوزاف عون الكتاب لأخذ علم مجلس الوزراء به، وسنأخذ مزيدا من الوقت لدرسه وإيجاد تخريجة له"، موضحًا أنّ "وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم هو قرر عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وهذا امر يعود له".

ولفت إلى "أننا لم نقر شيئا، بل قلنا بأن قائد الجيش ارسل كتابا لأخذ العلم بهذا الموضوع الذي سيؤجل للأسبوع المقبل لإيجاد مخرج له".