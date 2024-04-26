وكالة الأرصاد الجوية: زلزال بقوة 6,1 درجات في تايوان

أعلنت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، أن "زلزالاً بقوّة 6,1 درجات ضرب تايوان في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي"، دون أن تصدر حتّى الساعة تحذيرا من حدوث تسونامي.
وأوضحت وكالة "فرانس برس"، أنه "وقع الزلزال عند الساعة 2,21 من ليل الجمعة السبت (18,21 بتوقيت غرينيتش)، ضاربا بعمق 24,9 كيلومترا، ما تسبب بإطلاق صفّارت الهواتف المحمولة في العاصمة تايبيه".
وبحسب الوكالة، فإن الزلزال حدث بعد أيّام من هزّات أرضية متعدّدة شهدتها الجزيرة.
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