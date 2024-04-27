مطر التقى لجنة المستأجرين في الشمال: سأمارس كلّ صلاحياتي وأرفع صوتي قدر المستطاع كيّ نصل إلى الحلّ

أشار النّائب إيهاب مطر، خلال مشاركته في اجتماع حول مطالب المستأجرين في الأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال، الى "أنّني كعضو في لجنة المال والموازنة، يُمكن التأكيد أنّه وقع سجال عقيم جدًا وتخبّط كبير حول موضوع المستأجرين القدامى ضمن اللجنة، لكن في نهاية المطاف، إنّ الاقتراح الذي وصلنا إليه، كنّا ندرك أنّه سيتسبّب بأزمات أساسًا".

ولفت مطر، الى أننا "كنّا متيقّنين بأنّ طرفًا ما سيشعر بالمظلومية، لكن بالتأكيد نحن ضدّ هذا المبدأ، لأنّنا مع مبدأ العدالة عبر محاولتنا الجاهدة ألا يكون هناك غالب ومغلوب، وأتوقّع أنّ الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي مشكورة، كانت متيقّظة لهذا الموضوع، ولهذا السبب أخذت وقتها قليلًا، لكنّها لم تُوقعّ على الاقتراح".

وشدّد على "أهمّية الشقّ القانوني الذي يطرح هذه القضية بتفاصيلها، فأنّه لم يغفل عن أهمّية التركيز على وضع المواطنين المعيشيّ"، مضيفًا "نحن بالمطلق نؤكّد أنّ الحال الاجتماعية لأهلنا في طرابلس وحتّى في كلّ لبنان سيئة للغاية، وبعيدًا عن الشقّ القانوني الذي يُمكن أن يظهر فيه الأبيض والأسود، لكنّنا قطعًا نحتاج إلى الأخذ بالاعتبار الحال الاجتماعية والاقتصادية في المدينة وحسن سير الأمور لأهلنا ولأولادنا في طرابلس وكلّ لبنان".

وأضاف "أعدكم بممارسة دوري بالكامل، وذلك بالدّفاع عن حقوقهم وحقوقكم أيضًا، وأيّ شيء يتفق عليه الأساتذة، كاتفاق جامع للتجار، ونشعر أنّه عادل حتّى للمالكين، سأحارب من أجله لنصل إليه، إذْ لدينا 17 صوتًا في هذه اللجنة وأنا من ضمنها، حيث سأمارس كلّ صلاحياتي وأرفع صوتي قدر المستطاع كيّ نصل إلى حلّ يُرضي الجميع".