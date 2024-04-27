اعتقلت الشرطة الأميركية أكثر من 100 طالب اعتقلوا خلال فض اعتصام جامعة نورث إيسترن في بوسطن، المندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه موجة الاحتجاجات في جامعات الولايات المتحدة الأميركية دعمًا لغزة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام أميركي: اعتقال أكثر من 100 طالب خلال فض اعتصام جامعة نورث إيسترن المندد بحرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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