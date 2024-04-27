إعلام أميركي: اعتقال أكثر من 100 طالب خلال فض اعتصام جامعة نورث إيسترن المندد بحرب غزة

اعتقلت الشرطة الأميركية أكثر من 100 طالب اعتقلوا خلال فض اعتصام جامعة نورث إيسترن في بوسطن، المندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه موجة الاحتجاجات في جامعات الولايات المتحدة الأميركية دعمًا لغزة.