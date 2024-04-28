شعبة الأجهزة الكهربائية: 25% خفض تدريجي للأسعار الفترة المقبلة بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، لمصراوي، إن الشعبة عقدت اجتماعا خلال نهاية الأسبوع الماضي بحضور المصنعين وتجار بجانب ممثلين من الحكومة، واتفق عدد من المصانع على خفض أسعار الأجهزة 25% الفترة المقبلة بالأسواق، بينما قررت أخرى الإبقاء على الأسعار عند نفس مستوياتها.

أوضح جورج لمصراوي، أن التراجع سيكون على مراحل متتالية، مشيرا إلى أن أسعار الأجهزة انخفضت 10% خلال الفترة الماضية بالأسواق.

وبحسب زكريا، فإن هناك تفاوت في نسبة الخفض بين شركات القطاع لتحقيق 25% تراجع للسعر، نظراً لاختلاف التحديات الخاصة بكل مصنع.

ووفقا لقول زكريا، فإن شركات أخرى قررت تثبيت أسعارها خلال الفترة المقبلة، مبررة ذلك عدم زيادة أسعارها منذ بداية العام.

أشار إلى أن جميع الشركات تسعى نحو توفيق أوضاعها بحيث تكون قادرة على تحقيق نسبة تخفيض جيدة تساهم في زيادة حركة السوق.

وقال بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، لمصراوي، إن هناك شركات قامت بشكل فعلي بالإعلان عن تخفيضات خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن جميع الشركات لديهم رغبة في التجاوب مع مبادرة تخفيض الأسعار والتضحية بنسبة من أرباحهم وذلك للمساهمة في تحريك السوق للقضاء على حالة الركود التي باتت تخيم على الأسواق.

وأكد ديميري أن سعى أغلب شركات القطاع نحو تخفيض أسعارها يجبر باقي الشركات الأخرى للتخفيض لزيادة قدرتها على المنافسة داخل السوق.