الكويت تدين هجوما على كردستان العراق

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- بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل غاز في إقليم كردستان في العراق باستخدام طائرات مسيرة مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل غاز في إقليم كردستان في العراق باستخدام طائرات مسيرة مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية في بيان «رفض دولة الكويت لكافة صور الإرهاب أيا كان مرتكبوه وأيا كانت أغراضه»، مشيرة إلى «تضامنها مع الحكومة العراقية في اتخاذ كافة الإجراءات والسبل الكفيلة للحفاظ على أمن العراق واستقراره». ودعت الكويت المجتمع الدولي مجددا للتكاتف والتعاون لـ «دحض أوجه الإرهاب والعنف».

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