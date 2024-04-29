مقتل 15 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي جنوبي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قتل 15 مواطنا فلسطينيا، بينما أصيب آخرون، مساء الأحد، في غارة إسرائيلية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين".

وأضافت "وفا": أن 6 فلسطينيين قتلوا إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الخواجات ويؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، كما قتل 5 فلسطينيين إثر قصف منزل لعائلة أبو طه في رفح.

وتواصل القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 34 ألفا و 454 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77 ألفا و 575 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.