شكرا لقرائتكم خبر عن معارك ضارية.. القوات الروسية تعلن تقدمها في عدة مناطق بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الدفاع الروسية آخر تطورات المعارك في الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن قوات البلاد تقدمت في عدة مناطق على طول خط المواجهة في أوكرانيا اليوم الاثنين.
وسيطرت القوات على قرية في منطقة دونيتسك وحققت تقدما في مواقع استراتيجية في منطقة خاركيف وصدت عددا من الهجمات الأوكرانية.
وفي فبراير أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بالتوغل بشكل أكبر داخل أوكرانيا بعد السيطرة على بلدة أفدييفكا، إذ قال إن القوات الأوكرانية اضطرت إلى الفرار وسط الفوضى فيما أعلنت أوكرانيا انسحابها من أفدييفكا.
وسيطرت القوات الروسية على قرية سيمينيفكا شمال غرب أفدييفكا. وقالت روسيا إنها هزمت القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في عدد من القرى الأخرى بالمنطقة. This is a Twitter Status: إرسال واشنطن صواريخ تكتيكية إلى This is a Twitter Status لن يغير مسار الحربThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن قواتها تصدت لهجمات العدو بالقرب من سيمينيفكا مضيفة أن جنودها صدوا عددا من الهجمات الروسية الأخرى.
وسيطرت القوات على قرية في منطقة دونيتسك وحققت تقدما في مواقع استراتيجية في منطقة خاركيف وصدت عددا من الهجمات الأوكرانية.
حرب روسيا وأوكرانياوتسيطر روسيا على حوالي 18 % من الأراضي الأوكرانية في المناطق الشرقية والجنوبية، وتواصل التقدم منذ فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف عام 2023 في تحقيق تقدم كبير ضد القوات الروسية المتمركزة بشكل جيد.
وفي فبراير أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بالتوغل بشكل أكبر داخل أوكرانيا بعد السيطرة على بلدة أفدييفكا، إذ قال إن القوات الأوكرانية اضطرت إلى الفرار وسط الفوضى فيما أعلنت أوكرانيا انسحابها من أفدييفكا.
وسيطرت القوات الروسية على قرية سيمينيفكا شمال غرب أفدييفكا. وقالت روسيا إنها هزمت القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في عدد من القرى الأخرى بالمنطقة. This is a Twitter Status: إرسال واشنطن صواريخ تكتيكية إلى This is a Twitter Status لن يغير مسار الحربThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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هزيمة القوات الأوكرانيةوأعلنت روسيا عن هزيمة القوات الأوكرانية في مناطق سينكيفكا في منطقة خاركيف وفي عدد من النقاط الأخرى على طول خط المواجهة، وقالت أيضا إنها استهدفت ورش الطائرات المسيرة الأوكرانية.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن قواتها تصدت لهجمات العدو بالقرب من سيمينيفكا مضيفة أن جنودها صدوا عددا من الهجمات الروسية الأخرى.