شكرا لقرائتكم خبر عن معارك ضارية.. القوات الروسية تعلن تقدمها في عدة مناطق بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

هزيمة القوات الأوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية آخر تطورات المعارك في الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن قوات البلاد تقدمت في عدة مناطق على طول خط المواجهة في أوكرانيا اليوم الاثنين.وسيطرت القوات على قرية في منطقة دونيتسك وحققت تقدما في مواقع استراتيجية في منطقة خاركيف وصدت عددا من الهجمات الأوكرانية.وتسيطر روسيا على حوالي 18 % من الأراضي الأوكرانية في المناطق الشرقية والجنوبية، وتواصل التقدم منذ فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف عام 2023 في تحقيق تقدم كبير ضد القوات الروسية المتمركزة بشكل جيد.وفي فبراير أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بالتوغل بشكل أكبر داخل أوكرانيا بعد السيطرة على بلدة أفدييفكا، إذ قال إن القوات الأوكرانية اضطرت إلى الفرار وسط الفوضى فيما أعلنت أوكرانيا انسحابها من أفدييفكا.وسيطرت القوات الروسية على قرية سيمينيفكا شمال غرب أفدييفكا. وقالت روسيا إنها هزمت القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في عدد من القرى الأخرى بالمنطقة. وأعلنت روسيا عن هزيمة القوات الأوكرانية في مناطق سينكيفكا في منطقة خاركيف وفي عدد من النقاط الأخرى على طول خط المواجهة، وقالت أيضا إنها استهدفت ورش الطائرات المسيرة الأوكرانية.وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن قواتها تصدت لهجمات العدو بالقرب من سيمينيفكا مضيفة أن جنودها صدوا عددا من الهجمات الروسية الأخرى.