الاحتلال يهدد بنسف عدد من منازل العائلات الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - باستخدام جرافة عسكرية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء الموافق30 أبريل 2024، مخيم عسكر شرق مدينة نابلس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحم المخيم، واندلعت مواجهات في المكان، ونشر الاحتلال قناصته في محيط المخيم وداخله.

وداهم الاحتلال عددا من المنازل داخل مخيم عسكر القديم، وطالب بعض العائلات بتسليم أبنائهم خلال ساعات، بحجة أنهم مطلوبين، كما هدد بنسف عدد من المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وقالت مصادر محلية، إن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة، وداهم جيش الاحتلال عددا من المنازل فيها دون اعتقالات حتى الآن.

وواجهت طولكرم ومدينة الخليل اقتحامات شديدة فجر اليوم، وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية قوامها أربع آليات البلدة من منطقة حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، مضيفة أن الآليات جابت شوارع البلدة وتمركزت على طول الشارع الرئيسي وشارع السكة، وقام جنود الاحتلال بمداهمة محل تجاري لبيع المفروشات في المنطقة بعد خلع بوابته يعود للمواطن مروان السدلة وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وداهموا منزل المواطن عبد الله السدلة في منطقة الواد في البلدة، دون ان يبلغ عن اعتقالات حتى لحظة اعداد الخبر.

وبعدد من المركبات العسكرية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة الخليل، وداهمت عددا من المنازل فيها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات، وانتشرت في باب الزاوية، وحارة الشيخ وحبايل الرياح ومنطقة مفرق أبو الحلاوة.