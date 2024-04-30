وكالة أنباء العالم العربي: صفقة بين حماس وإسرائيل قد تتم خلال أيام إذا تم الانتهاء سريعًا من بعض الإشكاليات

ذكر مصدر مطلع على مفاوضات التهدئة في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أنّ صفقة بين الجانبين باتت وشيكة وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام، إذا تم الانتهاء سريعًا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.

وكشف المصدر المقرّب من الوسطاء أنّ المقترح المصري يحظى بقبول لدى الجانبين، إلّا أنّ الإشكالية تتعلق في عدد الأسرى لدى حركة "حماس" من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.

وقال المصدر "هذه العقبة يمكن تجاوزها من خلال عدد أيام التهدئة التي يمكن التوافق عليها، حيث أن المطروح ستة أسابيع وقد يتم تقليص هذه الأيام إذا لم تتمكن حماس من إطلاق سراح أكثر من 20 أسيرًا".

وأوضح المصدر أن حركة حماس لم تتخل حتى الآن عن مطلبها السابق بإعلان انتهاء الحرب على قطاع غزة، لكنها باتت مستعدة لبحث هذا الأمر خلال فترة الهدنة وتنفيذ الجزء الأول من الصفقة.

وأكد على أن رد حركة حماس على المقترح المصري لم يأت بعد، لكنه توقع أن يتضمن مطالبة بإيضاحات حول قضية عودة المدنيين إلى شمال غزة وأعدادهم وما إذا كانت عودتهم محدودة وستتم في إطار ضوابط.

وكان تلفزيون "القاهرة" الإخبارية ذكر الإثنين أنّ وفد حماس غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد محادثات، وسيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.