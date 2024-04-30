ميناسيان زار جعجع: صامدون بهذا الوطن لحين إيجاد الحلول اللازمة للعودة إلى الحياة الطبيعية

أشار بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، بعد لقائه رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ في معراب، إلى "أنّنا بحثنا في المواضيع الّتي تتعلّق بالمجتمع اللّبناني لأهميّتها، وفي طليعتها السّعي إلى تحقيق الإصلاح والعمل على تحسين الأعمال الخيريّة، ولا سيّما أنّ الجميع يجهد في سبيل إيجاد الحلول النّاجعة للمصاعب كلّها الّتي نعيش".

وأعرب عن أمله في أن "نتعاون مع بعضنا البعض بروح أخويّة، للوصول إلى وطن جميل وحياة اجتماعيّة ومستقبل أفضل"، مؤكّدًا "أنّنا نعيش في هذا الوطن وسنبقى صامدين فيه، إلى حين إيجاد الحلول اللّازمة من أجل العودة إلى الحياة الطّبيعيّة".

رافق ميناسيان النّائب البطريركي العام المونسنيور باتريك موراديان، الأب كارو طاتيوسيان ومسؤول العلاقات العامّة في البطريركية شربل بسطوري. وحضر الاجتماع رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوّات" الوزير السّابق ريشار قيومجيان، ورئيس مكتب التّواصل مع المرجعيّات الروحيّة في الحزب أنطوان مراد.