الشرطة الإسرائيلية أعلنت قتل مواطن تركي طعن شرطيًا في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، قتل مواطن تركي طعن شرطيًا في القدس. وفي وقت سابق، أكّد إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة شرطي بعد تعرضه لعملية طعن قرب باب الساعرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس. ونقلت الإذاعة بأنّ منفّذ العملية هو سائح تركي يبلغ من العمر 34 سنة.

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