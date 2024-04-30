ضُبط بـ"جوال حشيش".. السجن المشدد 15 عامًا لسائق في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش.

أصدر الحكم المستشار عبد العاطي مسعود شعله، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

ترجع وقائع القضية رقم 10707 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد ضبط متهم وبحوزته مواد مخدرة.

تبين من التحريات السرية التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مزاولة المتهم "خ.ر.م" سائق، نشاطًا إجراميًا في الإتجار بالمواد المخدرة، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم أثناء تواجده داخل سيارة وعثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، فيما عثر داخل سيارته على جوال بلاستيك بداخله 119 طربة حشيش.

وبمواجهة المتهم، أقر في التحقيقات بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.