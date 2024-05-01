المملكة المتحدة تبدأ احتجاز المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى رواندا

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت السلطات البريطانية في احتجاز المهاجرين كجزء من الاستعدادات لنقلهم إلى رواندا في غضون الأسابيع التسعة إلى الـ 11 المقبلة.

السلطات البريطانية

أعلنت الحكومة يوم الأربعاء ، مما يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الهجرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

في أبريل، أقر البرلمان تشريعا لتسهيل نقل طالبي اللجوء إلى رواندا إذا دخلوا بريطانيا دون تصريح. وتهدف سوناك إلى مغادرة الرحلات الافتتاحية في يوليو.

مع وصول أكثر من 7,500 مهاجر إلى إنجلترا عبر قوارب صغيرة من فرنسا هذا العام ، تؤكد الحكومة أن هذه السياسة ستثني الأفراد عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر القناة.

ومن المفجع أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تعارض منظمات حقوق الإنسان والنقابات هذه السياسة، مع توقعات بتجدد التحديات القانونية لمنع الرحلات الجوية من المضي قدما، خاصة بعد حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي الذي أعلن فيه أن السياسة غير قانونية.

وتظهر الصور التي نشرتها وزارة الداخلية البريطانية يوم الأربعاء أفرادا محتجزين من قبل مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة، مما يؤكد التنفيذ السريع لهذه الإجراءات.

لاحظ وزير الداخلية جيمس كليفرلي في بيان يوم الأربعاء، "تعمل فرق الإنفاذ المتفانية لدينا بجد للقبض على الفور على أولئك الذين ليس لديهم وضع قانوني حتى نتمكن من تسريع مغادرة الرحلات الجوية" .

وتؤكد التقارير الواردة من Care4Calais، وهي جمعية خيرية للاجئين، أن الاعتقالات بدأت يوم الاثنين، حيث تواصل العديد من الأفراد مع خط المساعدة الخاص بهم للتعبير عن مخاوفهم. لم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بمن سيتم اختياره لرحلة الترحيل الأولية وتوقيتها.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، بدأت بريطانيا بالفعل أول عملية نقل لطالبي اللجوء إلى رواندا في إطار برنامج طوعي، يختلف عن سياسة الترحيل.

وسلطت ناتاشا تسانغاريديس، المديرة المساعدة لمناصرة التحرر من التعذيب، الضوء على الخوف الواسع النطاق بين المهاجرين، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن الاحتجاز والنقل إلى رواندا قد تدفع بعض الأفراد إلى التهرب من السلطات وقطع العلاقات مع شبكات الدعم.

قامت بريطانيا بترحيل أول طالب لجوء إلى رواندا تحت مظلة "برنامج طوعي" يتيح للأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم فرصة الانتقال إلى رواندا، مقابل مبلغ مالي، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا.

في الأسبوع الماضي تبنّت الحكومة البريطانية قانوناً مثيراً للجدل يتيح لها أن ترحّل إلى رواندا ترحيل مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.

والرجل الذي غادر الإثنين المملكة المتحدة كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به، وفق وسائل إعلام بريطانية.