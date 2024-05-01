مقتل شخصين وإصابة 6 في هجوم روسي على شرق أوكرانيا

ذكر مسؤول محلي أن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون اليوم في هجوم روسي على بلدة هيرنيك الأوكرانية التي تبعد 12 كيلومترا تقريبا من خطوط القتال الأمامية.
واوضح الحاكم الإقليمي فاديم فيلاشكين إن القوات الروسية شنت الهجوم بقاذفة صواريخ متعددة الفوهات.
وتبعد هيرنيك 12 إلى 15 كيلومترا من جبهة القتال قرب مدينة مارينكا الأوكرانية في منطقة دونيتسك حيث كثفت القوات الروسية هجماتها.
وفي الآونة الأخيرة، وصف قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الوضع في منطقة مارينكا بأنه الأصعب.
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