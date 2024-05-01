الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات في روسيا والصين على خلفية حرب أوكرانيا

أفادت وزارة الخزانة الأميركية بانها فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق تهدف الى تقليص القدرات العسكرية والصناعية الروسية، تطال شركات في الصين ودول أخرى على خلفية مساعدتها موسكو في الحصول على أسلحة تستخدمها في حرب أوكرانيا.
وأعلنت الوزارة أن العقوبات تشمل حوالى 300 شركة في روسيا والصين وغيرها من الدول، تتهمها بدعم الحرب في أوكرانيا الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشنّه في شباط 2022.
وورد في المذكرة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن المستهدفين من بينهم شركات وأفراد موجودون في الصين وهونغ كونغ.
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