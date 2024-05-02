اعلنت حركة "حماس"، أن "رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير المخابرات المصرية بشأن مفاوضات وقف العدوان على شعبنا"، مشيرة الى ان "هنية أكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار".
ولفتت الى ان "هنية أكد قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر هنية أكد لوزير المخابرات المصري على الروح الإيجابية عند حماس في دراسة مقترح وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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