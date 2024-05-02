بلينكن: المقترح الحالي يثبت أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صفقة تبادل

أكد وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، في حديث لشبكة NBC أن "المقترح الحالي يثبت أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صفقة تبادل"، معتبرا ان |هناك سبل أخرى أمام إسرائيل للقضاء على عناصر حماس المتبقين في رفح غير العملية العسكرية".

وتعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بشأن دخول رفح، علق بلينكن قائلا :"الناس يقولون أشياء ولكن دعونا نركز على الأفعال".