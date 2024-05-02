ملك الاردن التقى ميلوني: ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين

نبه ملك الاردن عبدالله الثاني لدى لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، "من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح"، محذرا من" خطورة الوضع الإنساني المتفاقم بغزة".

وأكد "ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، لتجنب توسيع دائرة الصراع، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين"، مشددا على" ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع دون اعتراض أو تأخير".

وأشار إلى "أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها".

كما حذر من "الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها الأماكن المقدسة في القدس المحتلة".

وفي هذا السياق، شدد على "مواصلة الأردن بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها".

وأعاد تأكيد "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة". كما شدد على "أهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بخاصة من الدول الأوروبية".

من جانبها، عبّرت ميلوني عن "تقديرها للدور المحوري للأردن في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مؤكدة "التزام بلادها بتقديم المساعدات إلى القطاع بالتعاون مع الاردن".