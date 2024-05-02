اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 3:00 ‏من بعد ظهر يوم الخميس 02-05-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا موقع زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعية وتمت اصابته بشكل مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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