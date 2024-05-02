مديرة المخابرات الوطنية الأميركية: إيران تنتهج استراتيجية طويلة الأمد بدعمها حزب الله وحماس والحوثيين

ذكرت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية آفريل هينز، أنّ "جماعات مسلّحة تدعمها إيران تواصل التخطيط لشن هجمات على القوات الأميركية".
ولفت، في جلسة في العاصمة الأميركية واشنطن، إلى أنّ "الصراع في غزة هز منطقة الشرق الأوسط وتسبب في تحديات أمنية وإنسانية جديدة"، موضحة أنّ "الحوثيين (حركة أنصار الله) استأنفوا هجماتهم البحرية شبه اليومية بعد إعلان اعتزامهم التصعيد"، مشيرة إلى أنّ "الأزمة في غزة كانت سببا في تصعيد العنف بالمنطقة".
وحول الاحتجاجات الداعم لغزة والمنددة بالحرب الإسرائيلية في الجامعات الأميركية، قالت هينز إنّه "لا معلومات لدينا حاليا عن أن حماس تؤثر في المظاهرات الطلابية بالجامعات".
وذكرت أنّ "إيران تنتهج استراتيجية طويلة الأمد بدعمها حزب الله وحماس والحوثيين"، وقالت "تقييمنا أن الحوثيين سيواصلون نشاطهم لبعض الوقت في البحر الأحمر"، مضيفة "الحوثيون قالوا إنهم سيحترمون وقف إطلاق النار إذا تحقق في غزة".
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