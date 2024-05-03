"رويترز" عن مصدر أمني: ضربة إسرائيلية أصابت مبنى أمنيًا سوريًا خارج دمشق

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أمني، عن "ضربة إسرائيلية أصابت مبنى أمنيًا سوريًا خارج دمشق". في وقت سابق، أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي".

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