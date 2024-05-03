البنتاجون ينقل مقاتلات ومسيرات جوية إلى قطر

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن بلادهم تنقل طائرات مقاتلة ومسيرات جوية إلى قطر، بعد أن ألغت الإمارات السماح للطائرات الأمريكية بقصف اليمن والعراق انطلاقا منها.

وكتبت الصحيفة: "في فبراير الماضي، قامت الإمارات بإبلاغ الولايات المتحدة بأنها لن تسمح بعد الآن للطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار الأمريكية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي بتنفيذ ضربات ضد أهداف في اليمن والعراق. ودفع ذلك القيادة الأمريكية إلى إرسال طائرات إضافية إلى قاعدة العديد الجوية في قطر".

يشار إلى أن الإمارات اتخذت هذا القرار، لخشيتها من التعرض لضربات انتقامية من اليمن أو العراق بسبب مساعدة الجيش الأمريكي.

وأكد مسؤول إماراتي للصحيفة، أن القيود على الطلعات القتالية تم اعتمادها انطلاقا من مبدأ "حماية النفس".

ووفقا له، تم اتخاذ هذا القرار أيضا لأن الولايات المتحدة "لم تكن في عجلة من أمرها لاتخاذ إجراءات لحماية الإمارات" بعد الهجمات على أراضيها من الخارج في عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة وقطر اتفقتا في الأيام الأخيرة على نقل طائرات مقاتلة وطائرات استطلاع وطائرات بدون طيار إلى قاعدة العديد الجوية.

وأشارت مصادر أمريكية إلى أن الولايات المتحدة تدرس أيضا إمكانية ضرب أهداف في الشرق الأوسط من جيبوتي في شرق إفريقيا.

منذ منتصف يناير الماضي، تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بقصف مواقع أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، بزعم أنه رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

قطر توجه تنبيهًا عاجلًا لرعاياها الراغبين في زيارة مصر

وجهت السفارة القطرية في القاهرة تنبيهًا عاجلًا للقطريين الراغبين بالحصول على تأشيرات الدخول المصرية، موضحة أنه يتوجب على جميع حاملي الجوازات القطرية الرسمية بأنواعها، بما في ذلك الجوازات الدبلوماسية والخاصة، الحصول على تأشيرات دخول سارية مسبقة إلى الأراضي المصرية.

السفارة القطرية بالقاهرة تابعت في تذكيرها السابق، أنه يستثنى من ذلك حملة الإقامات السارية، التزامًا بقوانين البلد المضيف (مصر)، تجنبًا لإعادة المسافرين، بسبب عدم إمكانية دخولهم الأراضي المصرية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن إجراء تعديلات على إجراءات دخول مواطني دولة قطر إلى مصر.

وبالعودة إلى الموقع الرسمي للسفارة القطرية بالقاهرة، تبين أن التذكير يشير إلى حاملي الجوازات القطرية الدبلوماسية أو الخاصة فقط، في حين لا يحتاج حاملو الجوازات العادية إلى تأشيرة دخول إلى مصر، إذ يتم إصدار التأشيرات لحاملي الجوازات العادية عقب وصولهم إلى منافذ الدخول المصرية.

فيما يحتاج حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة إلى تأشيرة دخول مسبقة، ويجب إصدارها من أقرب بعثة دبلوماسية تابعة لمصر قبل المغادرة من مقر تواجدهم قبل السفر إلى مصر.

وبحسب الموقع الرسمي للسفارة القطرية بالقاهرة أيضًا، على الراغبين في زيارة قطر من مواطني مصر، من حاملي الجوازات الدبلوماسية أو العادية، الحصول على تأشيرة دخول للأراضي القطرية، ويجب إصدارها من أقرب بعثة دبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية.



