سلوم منع الصيادلة من الترويج لأي منتج تحت طائلة الملاحقة

منع نقيب الصيادلة جو سلوم، الصيادلة من "الترويج لأي منتج تحت طائلة الملاحقة".

وأوضح في بيان، أنّ "عملاً بقوانين مزاولة مهنة الصيدلية، والتي تنصّ على منع الدعاية لأيّ صيدليّة، أو الترويج لأي منتج دوائي، أو متمّم غذائي، أو مستحضر طبّي، وبعدما كثرت في الآونة الاخيرة المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي على كافة أنواعها".

وقال: "نتمنى على الزملاء الاحبّاء الامتناع الفوري، عن كل أشكال الدعايات والترويج لاي منتج، تحت أي ظرف، واقفال كل الصفحات المخصّصة لذلك، وكذلك الامتناع عن الظهور الاعلاني او الاعلامي للصيدلي، تحت طائلة المحاسبة والملاحقة بحسب قوانين مزاولة مهنة الصيدلة".