إعلام إسرائيلي: إطلاق نحو 18 صاروخًا من لبنان تجاه جبل ميرون

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، عن إطلاق نحو 18 صاروخًا من لبنان تجاه جبل ميرون في الجليل الأعلى.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان.