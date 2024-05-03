المحافظ يرفع الاستعدادات.. كفر الشيخ تحدد موعد بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والتي تبدأ منتصف الأسبوع الجاري.

ووفق ذلك قرر محافظ كفر الشيخ تشكيل لجان عليا، ولجان فنية وفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه سوف يجرى تلقي طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو بكافة المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .

وقال المحافظ، إنه سوف يجرى إتاحة "أبلكيشن"جديد على الهاتف المحمول لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إجراء كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سوف يجرى تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له علي مستوى المحافظة.

ويجرى استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة منظومة التصالح.