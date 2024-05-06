جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية قبل شن هجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، بدء الجيش الإسرائيلي إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة قبل شن هجوم، حسمبا أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل نقلا عن «رويترز».

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012