أوكرانيا: مقتل وإصابة 1952 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الأربعاء، مقتل 551 طفلا وإصابة 1401 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان له - "إنه حتى اليوم 26 يونيو، تأثر أكثر من 1952 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 551 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1401 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ547 حالة، وتليها خاركييف بـ395 حالة وفي خيرسون 152 حالة وسجلت دنيبروبتروفسك 151 حالة وفي كييف 130 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

واشنطن وكييف تبحثان أوضاع الحرب في أوكرانيا وقمة الناتو المقبلة

بحث رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأوضاع على جبهة القتال في أوكرانيا واستمرار القصف المكثف الروسي على منطقة خاركيف .



وذكر المكتب الرئاسي الأوكراني - في بيان وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن يرماك وسوليفان أجريا اتصالا هاتفيا تحدث خلاله يرماك عن آخر الأوضاع في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى تكثيف الهجمات الروسية على أوكرانيا وزيادة قصف البنية التحتية للطاقة.

كما أشار بشكل خاص إلى القصف الهائل على خاركيف وبوكروفسك والذي أدى إلى سقوط ضحايا.

وناقش الجانبان نتائج القمة العالمية في سويسرا بشأن أوكرانيا ومواصلة تنفيذ نقاط صيغة السلام، وكذلك اجتماع القادة في إطار قمة "مجموعة السبع" .

ولفت الجانبان إلى أهمية الاتفاقية الأمنية الثنائية الموقعة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، كما تم إيلاء اهتمام خاص خلال المباحثات الهاتفية للتحضيرات لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 11 يوليو المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن .

الخارجية الأمريكية : نوفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن واشنطن توفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وقال ميلر - في تصريح له نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء-:"نحن نأسف لأي خسارة في أرواح المدنيين خلال هذه الحرب، وأن الولايات المتحدة تقدم الأسلحة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تعد بالطبع جزءا من أوكرانيا".

وأضاف:"أنه يمكن لروسيا أن توقف هذه الحرب، إذا أوقفت شن هجماتها على المدنيين والأراضي الأوكرانية".

مساعد بوتين: زيارة رئيس وزراء الهند لروسيا قيد الإعداد حاليا

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الترتيبات جارية حاليًا لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا.

وأكد أوشاكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أن الزيارة في مرحلة التحضير النشط، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقًا.