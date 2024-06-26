عمرو يوسف: الجمهور أحب «ولاد رزق».. و«شقو» خطوة مهمة فى مشوارى

ياسر رشاد - القاهرة - لا أستعين بـ دوبلير ومشاهدى فى الأكشن كلها حقيقية

صبر كندة علوش.. قدوة لمرضى السرطان

يعيش الفنان عمرو يوسف فى مرحلة انتعاشة فنية فاصلة فى مشواره الفنى خاصة خلال مواسم عام 2024 المختلفة، حيث إن تواجده فى موسمى عيد الفطر المبارك والأضحى 2024 أعطى ثقلًا فنيًا وجماهيريًا ضخمًا فى مصر والوطن العربي، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه سواء فى فيلم «شقو» أو «ولاد رزق 3-القاضية» بإيرادات تخطت الـ 100 مليون جنيه؛ لذا يحجز عمرو يوسف مكانة جماهيرية ليصبح من أكثر نجوم السينما المصرية تأثيرًا فى الوقت الحالى ونجم الموسم.

أعرب الفنان عمرو يوسف، عن سعادته الكبيرة لردود فعل الجمهور عن أعماله الأخيرة التى تخطت التوقعات فى مصر والوطن العربي، لافتًا إلى أن ذلك النجاح يضع مسئولية أكبر على عاتقه لتقديم أعمال فنى تليق بالمشاهدين، حاور «الخليج 365» النجم عمرو يوسف؛ لكشف تفاصيل أعماله الأخيرة وكواليس التصوير وردود فعله حول النجاحات التى حققها الفترة الماضية، وإليكم نص الحوار..

* فى البداية.. كيف استقبلت ردود الفعل تجاه فيلم ولاد رزق ٣ القاضية؟

- سعيد جدا لنجاح أولاد رزق بكل اجزائه وهذا الفيلم حالة خاصة بالنسبة لى، لان الفيلم بدأت قصتى معه منذ 10 سنوات مع الجزء الاول والثانى والذى تخطت ايراداته 103 ملايين رقم فاق كل توقعاتنا، الجمهور احب «ولاد رزق» فكان من اعلى الايرادات، الأمر الذى شجعنا على تقديم الجزء الثالث.

* حدثنا عن شخصية «ربيع» فى ولاد رزق.. وما الذى قربك من الشخصية؟

- احببت شخصية ربيع التى أقدمها وأجد أن شخصيتى خلال العشر سنوات تغيرت وكبرت، وكذلك كبر ربيع معى وتغيرت شخصيته وأنا احببت كل تفاصيله احببت شقاوته وقلبه الابيض حتى مضمون العمل فى الجزء الثالث تغير والمؤلف الجهينى كتبه باحترافية كبيرة والمخرج العبقرى طارق العريان قدم فيلماً عالمياً مصروفاً عليه ميزانية كبيرة جدا هى الأكبر فى تاريخ السينما المصرية.

كل أحلامنا كانت مجابة لنجاح العمل والامكانيات كانت كبيرة جدا ولأول مرة يحجز تذاكر فيلم لأسابيع قادمة.

* ماذا عن الاكشن فى الفيلم ومشاهد المطاردات بين السيارات وحرقها وهل كانت مشاهد حقيقية؟

- مشاهد الاكشن كانت حقيقية وقدمت الاكشن بنفسى لكن قلب العربيات كان فية خطورة على الفنانين ومن الصعب ينفذها بنفسه، وكان المعتاد تقديم مشاهد الاكشن كان من خلال مصممين ومدربين عالميين خاصة فى مشاهد الاكشن فى الرياض كانت صعبة جدا واخذت مجهودًا كبيرًا لكن الدعم الكبير جعل النتيجة كما رآها المشاهدون، أنا فخور وسعيد اننى جزء من ولاد رزق وسعدت بتطور الشخصيات بصراحة الفيلم ضخم جدا.

* تربطك أعمال مشتركة مع الفنان أحمد عز.. كيف ترى هذا التعاون؟

- أحمد انسان محترم وفنان ونجم كبير ومحترف وبيننا كيمياء كبيرة منذ التقينا فى الجزء الاول منذ 10 سنوات حتى الجزء الثالث بيننا حب وصداقة وكذلك كل نجوم العمل الجدد آسر ياسين وعلى صبحى فهما اضافة لنا ونحن اصدقاء وقد اندمجوا فى العمل واصبحوا جزءاً من نسيجه وكل منهم قدم افضل ما عنده

* حقق فيلم شقو نجاحا كبيرا فى مصر والوطن العربي، ماذا يمثل لك هذا النجاح الكبير؟

- «شقو» فاق كل التوقعات وهو خطوة مهمة جدا وكبيرة فى مشوارى وأنا فى كل عمل جديد أصوره أهتم بكل تفاصيله وأحب أن أصل الى النجاح ومخرج العمل كريم السبكى بذل فيه مجهودا كبيرا جدا وانا سعيد بالتعاون معه وبكل فريق العمل.

* هل ايرادات افلامك الأخيرة والتى تصل الى الـ 100 مليون تحملك مسئولية تجاه القادم؟

- نجاح الأعمال نقلة كبيرة وتحد لى أن أقدم الأفضل وأن أحافظ على هذا المستوى، بل أكثر وذلك يجعل داخلى مسئولية كبيرة وخوفاً وحرصاً دائماً ان أتحدى نفسى وأن أجتهد أكثر لأن طعم النجاح جميل وثقة الجمهور لا تأتى الا بعد تاريخ من الاعمال المتميزة.

* يحتوى الفيلم عن مشاهد قفز من العمارات واشتباكات شديدة.. هل تم الاستعانة بـ دوبلير، أم هذه المشاهد حقيقية؟

- جميع المشاهد التى تم تصويرها، كانت حقيقية وكان البرج عالياً واللقطة كانت خطرة لدرجة انى اخفيتها عن امى وعن زوجتى كندة لانهما اذا علما انى اصور بدون دوبلير، وعندما علما بالحقيقة استغربا وكانتا فى حالة هلع لدرجة أن امى قالت لى انت مجنون.

* وهل صورت المشهد من أول مرة، ام كررت عدد مرات التصوير؟

- اعدت المشهد سبع مرات وفى كل مرة كنت اسأل المخرج: انا كويس.. هل محتاج أى اضافة.. هل لك ملاحظات؟ لكن سيدة كانت جارتنا فى العمارة المقابلة للتصوير كانت تصرخ وتقول لى ليه يا ابنى بتعمل فى نفسك كده لكن ثقتى فى المخرج وأنا كان عندى ثقة كبيرة ان المشهد سيظهر فى احسن صورة وإلا ما كنت عرضت نفسى لهذه المغامرة الخطيرة والنجاح الذى حققه الفيلم فاق كل توقعاتى لدرجة انه فى ناس اعرفهم دخلوا الفيلم ثلاث مرات.

* عمرو يوسف نجم الأعمال المشتركة.. لماذا تبتعد عن البطولات السينمائية هل لا تؤمن بالبطولة المطلقة؟

- أنا لا أرى ان هناك نجمًا اوحدًا للعمل الكل شركاء فى النجاح كل فريق العمل خلف الكاميرا او امامها له فضل فى نجاحه.

* حدثنا عن التعاون مع الفنانة يسرا؟

- سعيد جداً بالتعاون مع الفنانة يسرا، فهى نجمة كبيرة ومشاركتها مهمة ومؤثرة، وأعتبرها بمثابة رمانة ميزان العمل، ولها حضور قوى وغير طبيعى على الشاشة.

إضافة إلى ذلك فإن التعاون مع محمد ممدوح ودينا الشربيني، ليست الأولى، فقد سبق وتعاون معهما فى مسلسل «جراند أوتيل» وفيلم «كدبة كل يوم»، وأشعر بالراحة الشديدة فى العمل معهما، بسبب الصداقة التى تجمعنا، وكان هناك تفاهم كبير بيننا خلال التصوير.

وأشاد بتجربته الأولى مع المخرج كريم السبكي، قائلاً: «صاحب رؤية فنية، ويهتم بأدق التفاصيل، وبذل مجهوداً كبيراً جداً فى هذا الفيلم، خاصة مشاهد الأكشن الصعبة، والنتيجة فى النهاية فاقت التوقعات»

* وما شروط عمرو يوسف لقبول اى عمل جديد؟

- ما يهمنى ان يكون عملاً جيداً وليس الشخصية فقط التى اقدمها بل انظر الى العمل ككل لابد ان اقتنع من داخلى بالعمل ثم اشتغل عليه بعد ذلك.

* هل هناك جزء جديد من شقو كما يحدث فى اولاد رزق؟

- اتمنى جزءاً جديداً من شقو، أى عمل ناجح الجمهور نفسه يكون متشوقًا لجزء ثان منه ونفس الحال بالنسبة لأولاد رزق.

* ولماذا لم تقدم منذ زواجك من الفنانة كندة علوش أى عمل معها رغم انكما قدمتما قبل الزواج اكثر من عمل؟

- أتمنى العمل مع كندة، ووحشنى الشغل معاها ونحن فى انتظار ورق جديد يصلح، ويقدمنا بشكل مختلف.

جدير بالذكر أن الفنان عمرو يوسف، دعم زوجته الفنانة كندة علوش بعد إعلانها الإصابة بالسرطان خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، والتى تحدثت عن مساندة «يوسف» لها خلال فترة العلاج الأولى على مدار عام ونصف، قائلة:«لما عدى 5 أشهر ونفس الأعراض كانت لسه عندي، عمرو جوزى قالى انتى لازم تعملى فحوصات، ومكنتش مقتنعة أنه له لازمة، ولكن اقنتعت بعد وقت انى أروح أعمل فحوصات، وأول ما روحت للدكتورة قالت ليا فى حاجة مش مظبوظة».

ونشر عمرو يوسف صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمى بتطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، ظروف صعبة مرينا بيها على مدار سنتين، لكن إنتى كنتى مؤمنة ومسلمة أمرك لله، ظهورك وكلامك قوى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة لكن إنتى فى عز تعبك ادتيهم قوة.

وأضاف عمرو يوسف فى منشوره: ربنا يخليكى ليا ولأولادك ولحبايبك فى الدنيا كلها اللى دائمًا فاكرينك بالدعاء من ساعة ما عرفوا، ربنا يحبب فيكى خلقه كمان وكمان عشان انتى تستاهلى كل حب الدنيا يا أجمل قلب فى الدنيا.