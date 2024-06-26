جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدة مواقع جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواقع في جنوبي لبنان من بينها بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة حولا والخيام وبليدا، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية.

وكشف شهود عيان، أن قوات الاحتلال استهدفت بقصف مدفعي، أطراف بلدة راميا وأطلقت قنابل إنارة فوق عيتا الشعب، بينما استهدف قصف مماثل بلدة شبعا، وفقا للقاهرة الاخبارية .

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

الهلال الأحمر يحذر من مواجهة الآلاف من سكان غزة لخطر المجاعة

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومواصلة قوات الاحتلال اعمالها الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، واستهداف المساعدات، أفادت جميعة الهلال الأحمر، بأن الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، طالب الهلال الأحمر بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال القطاع، وفك الحصار، موضحة أن المساعدات الإنسانية الجوية لم تلب الاحتياجات اللازمة، لخفض نسب الجوع.

كما دعت الجمعية إلى فتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال يستهدف طواقم الإغاثة بشكل متعمد ومتواصل.

يذكر أن هناك تقرير دولي، تم نشره يوم أمس الثلاثاء، يوضح استمرار المخاطر العالية لحدوث مجاعة بأنحاء قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب والقيود المفروضة على الوصول الإنساني، مشيرا إلى أن نحو 96% من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، متوقعا استمرار هذا الوضع حتى سبتمبر 2024.

وذكر تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أن كل قطاع غزة يُصنف بأنه في حالة طوارئ وهي المرحلة الرابعة من التصنيف التي تسبق المجاعة (المرحلة الخامسة).

إنعدام الأمن الغذائي الحاد لأكثر من 22%سكان غزة

وأوضح أن أكثر من 495 ألف شخص (22% من السكان) يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الخامسة، التي تواجه فيها الأسر نقصا شديدا للغذاء والتضور جوعا واستنفاد القدرة على المواجهة.

يشار إلى أن صباح اليوم شهد استشهاد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، جراء لقصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37.658 شهيدا، و86.237 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.