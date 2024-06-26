وزير الخارجية اللبناني يبدأ جولة دولية لتجنّب حرب واسعة في الجنوب

ياسر رشاد - القاهرة - توجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب ، اليوم الأربعاء ، إلى بروكسل ثم إلى أمريكا وكندا، في جولة لمتابعة المساعي اللبنانية لتجنّب حرب واسعة في جنوب لبنان، وشرح سياسة الحكومة تجاه مسألة النزوح السوري في لبنان.

وغادر الوزير بو حبيب اليوم متوجها إلى بروكسل "لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي" ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

ويتوجه بو حبيب " بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يجتمع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، وبمسؤولين أمميين بمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك. كذلك سيقوم الوزير بوحبيب بزيارة رسمية إلى كندا يلتقي خلالها نظيرته الكندية".

وتهدف جولة الوزير بو حبيب إلى "متابعة مساعي لبنان لتجنّب حرب واسعة في الجنوب قد تتطور إلى حرب إقليمية مفتوحة، وكذلك إلى شرح سياسة الحكومة تجاه مسألة النزوح السوري في لبنان ورؤيته للحلّ.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة. وتهدّد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان إذا لم يتم التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة عند الحدود الجنوبية.

وزير الخارجية الروسي يحذر إسرائيل من الآثار المدمرة لامتداد الصراع إلى لبنان

أعلن وزير الخارجية الروسي، على المجتمع الدولي تحذير إسرائيل من الآثار المدمرة لامتداد الصراع إلى لبنان .

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن مخاطر اتساع رقعة الصراع على لبنان قائمة وعلى المجتمع الدولي الاعتراف بالنهج الكارثي لإسرائيل إزاء التصعيد بالشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، أن الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية ليست موجهة ضد كوريا الجنوبية أو دول أخرى، مشيرًا إلى أنها تشكل تحذيرًا للدول التي تخطط لحل المشاكل الإقليمية باستخدام الوسائل العسكرية.

وقال رودنكو - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إن هذه المعاهدة هي نوع من التحذير لتلك الدول التي ربما توقعت أو تخطط لحل مشاكل شبه الجزيرة والمنطقة ككل بالوسائل العسكرية، مضيفا أن روسيا أكدت مرارًا وتكرارًا أن هذه المعاهدة ليست موجهة ضد كوريا الجنوبية أو ضد دول أخرى، وأنها لا تهدف إلى تقويض الوضع الصعب بالفعل في منطقة شمال شرق آسيا".

وأشار إلى أن زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا ستتم عندما يتم توفير جميع الظروف اللازمة ويتم وضع أساس توقيع الوثائق.

يذكر أن السفارة الروسية لدى كوريا الجنوبية، أوضحت أن السفير الروسي جريجوري زينوفيف، أكد للنائب الأول لوزير الخارجية الكوري كيم هونغ كيونغ، أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجها ضد دول أخرى، ويتوافق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على أن محاولات "التهديدات والابتزاز" غير مقبولة من قبل روسيا.