مكتبة مصر العامة بالدقي تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة

ياسر رشاد - القاهرة -



أعلنت مكتبة مصر العامة الرئيسة بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، عن فتح قاعات المكتبة سواء قاعة الكبار بالدور الأول أو قاعات الحديقة أمام طلبة الثانوية العامة والجامعات للمذاكرة يومياً حتى الساعة 10مساء، وذلك لحين انتهاء الامتحانات في ١٩ يوليو 2024.

دعم الأسرة المصرية



من ناحيتها ، قالت رانيا شرعان، مديرة المكتبة، إن مبادرة استقبال طلاب الثانوية العامة، للمذاكرة في القاعات يأتي في إطار حرصها على دعم الأسرة المصرية ومساندة طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات التي تزامن مع تخفيف أحمال الكهرباء.



وأضافت أن المكتبة تستقبل الطلاب في القاعات الداخلية حتى السابعة مساءً، وفي قاعات الحديقة حتى العاشرة مساءً، متمنية كل التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا من طلاب الثانوية العامة.