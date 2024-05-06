الصحناوي: نستنكر التعدي على كرامة لويس لحود من قبل الحكومة بناءً على اقتراح بوشكيان

أعرب عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​نقولا الصحناوي​، عن استنكاره "التّطاول والتّعدّي على كرامة مدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​ من قبل حكومة تصريف الأعمال، بناءً على اقتراح وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​".

وانتقد في تصريح، "تمادي بوشكيان بالتّعدّي على اثنين من مدراء عامّين طائفة الرّوم الملكيّين الكاثوليك خلال أشهرط، مبديًا استغرابه "تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ والوزراء مع مطالب بوشكيان، إكرامًا له في تأمين نصاب مجلس الوزراء".

وناشد الصّحناوي، رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ ووزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​ "الحفاظ على كرامة المدير العام النّشيط والآدمي لويس لحود وعلى ​قطاع النبيذ​، والاستمرار بالآليّة المتّبعة منذ سنوات مع كلّ وزراء الزّراعة السّابقين من الطّائفة الشّيعيّة بملف النبيذ والتّمسّك بالقانون".

وشدّد على أنّ "من يريد انتزاع الصّلاحيّات من وزارة الزراعة، عليه تعديل القوانين بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة وتشكيل حكومة ونيلها الثّقة، فحكومة تصريف الأعمال مهمّتها تسيير الأعمال وليس إعادة توزيع الصّلاحيّات بين الوزارات".