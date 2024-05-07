الجيش الاسرائيلي: الصواريخ التي ضربت معبر كرم أبو سالم اُطلقت من منطقة رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "الصواريخ التي أطلقت في وقت سابق في اتجاه معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة أطلقت من منطقة رفح في أعقاب توغل آلياته".

واشار الجيش في بيان، الى ان "عقب انطلاق صفارات الإنذار في منطقة كرم أبو سالم، أطلقت أربع قذائف هاون من منطقة رفح في اتجاه الأراضي الإسرائيلية"، لافتا إلى "عدم التبليغ عن وقوع إصابات أو أضرار".