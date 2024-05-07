أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، شنّت المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 07-05-2024، هجومًا جويًا بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود العدو أثناء تواجدهم في باحة ثكنة يفتاح وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح".
كذلك أعلن الحزب، أنه "في الوقت نفسه استهدفت طائرات أخرى إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": نفذنا هجومًا جويًا استهدف ضبّاط وجنود إسرائيليين أثناء تواجدهم في باحة ثكنة يفتاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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