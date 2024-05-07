"حزب الله": نفذنا هجومًا جويًا استهدف ضبّاط وجنود إسرائيليين أثناء تواجدهم في باحة ‏ثكنة يفتاح

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنّت ‏المقاومة الإسلامية يوم ‏الثلاثاء 07-05-2024، هجومًا جويًا بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود العدو أثناء تواجدهم في باحة ‏ثكنة يفتاح وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح".‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "في الوقت نفسه استهدفت طائرات أخرى إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي ‏وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها".‏