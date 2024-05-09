أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي، "أنني أمرت بدهم استديوهات قناة الجزيرة في الناصرة، ومفتشونا صادروا المعدات بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية". بدوره، أكّد مدير مكتب "الجزيرة" في القدس أنّ "ليس للجزيرة استديوهات في الناصرة". وسبق وأنّ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ حكومته قررت "إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية في إسرائيل". ويتضمن القرار "وقف جميع أعمال وأنشطة شبكة الجزيرة داخل إسرائيل"، بما في ذلك النقل التلفزيوني وجميع الوسائط التابعة للشبكة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات الإسرائيلي أعلن عن مداهمة "استديوهات الجزيرة" بالناصرة والشبكة نفت وجودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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