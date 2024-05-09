المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة اليفالط الصهيونية بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العـراق قاعدة اليفالط الصهيونية بأراضينا المحتلــــة مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

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