نتانياهو: خسرنا مئات الجنود بغزة وآمل أن أتمكن أنا وبايدن من تجاوز خلافاتنا

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن أمله في أن يتمكن هو والرئيس الأميركي، جو بايدن، "من تجاوز خلافاتهما" إزاء الحرب في قطاع غزة، وذلك بعدما منع بايدن إرسال بعض الأسلحة إلى إسرائيل.

واكد نتانياهو خلال مقابلة مع برنامج "دكتور فيل برايم تايم" إنه "كثيرا ما كنا متفقين ولكن كانت بيننا خلافات أيضا. وكنا نتمكن من التغلب عليها. آمل أن نتمكن من تجاوزها الآن، لكننا سنفعل ما يجب علينا فعله لحماية بلدنا".

وأشار إلى أن إسرائيل خسرت "مئات الجنود"، و"يجب أن نهزم حماس في رفح"، لافتا إلى أنه تم تدمير 20 من 24 كتيبة تابعة لحماس حتى الآن.

وذكر نتانياهو أنه "سيتعين أن تكون هناك حكومة مدنية ما في غزة ربما بمساعدة من الإمارات وغيرها ممن ينشدون الاستقرار".

وفي وقت سابق، أكد نتانياهو في بيان أن إسرائيل مستعدة "للوقوف وحدها" في حربها على غزة.