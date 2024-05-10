وزير المال: تحصين الاستقرارين المالي والنقدي يتطلب اوضاعا سياسية مستقرة

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل في افتتاح امانة السجل العقاري في جب جنين، أن "تحصين الاستقرارين المالي والنقدي يتطلب اوضاعا سياسية مستقرة وتجاوز مشكلاتهما يكمن في جانب باستكمال ما بدأنا به من خطوات اصلاحية في الموازنة السابقة، في موازنة 2025 كما يتطلب اعادة انتظام الحياة الدستورية".

ولفت الى "ان الدوائر العقارية في كل لبنان، بدأت تستعيد عافيتها وسنلمس تحسنا قريبا على صعيد تسهيل معاملات الناس اولا وتحسين ايرادات الخزينة".

واوضح ان الهدف من "افتتاح امانة السجل العقاري في جب جنين، تقريب الادارة الرسمية من الناس والتخفيف عنهم عناء الانتقال والتكاليف".