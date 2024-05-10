نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: غدًا السبت يوم عمل عادي

أعلنت ​نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان​، أنّ "يوم غد السّبت الواقع في 11/5/2024 يوم عمل عادي"، متوجّهةً بالشّكر من جميع الزّميلات والزّملاء على "التزامهم الإضراب التحذيري الّذي دعت إليه النقّابة لثلاثة أيّام، وهي المؤتمنة على مصير عائلاتهم والحريصة على مستقبل المؤسّسة".

وأشارت في بيان، إلى "أنّها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطوّرات، خصوصًا أنّ غدًا تاريخ بدء شركة التّأمين بمهامها الطبيّة، حيث سيكون الموظّفون والعمّال بدون أي تغطية صحيّة إذا لم تبادر الإدارة بالإجراءات اللّازمة في هذا الخصوص".