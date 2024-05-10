افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه "بتاريخ 10-05-2024، نظّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في ثكنة الشّهيد إبراهيم الخوري (المقر العام) - الأشرفيّة، بالتّعاون مع ناديَي "ليونز ماونت ليبانون إسباسادور" و"بيت مري متروبوليتان"، يومًا لفحص "سّكّري" مجاني لـ350 عنصراً من عناصر القطعات المستقرّة في الثّكنة (ضبّاط، رتباء، وأفراد)، اعتبارًا من السّاعة 9،00 لغاية السّاعة 13،00، كما تمّ الأخذ بعين الاعتبار من هم بحاجة لإجراء فحص التّخزين، وأجريت لهم الفحوصات اللّازمة أيضاً".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن نظّمت يومًا لفحص سّكّري مجاني لعددٍ من العناصر بالتّعاون مع "الليونز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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