بوحبيب بحث الوضع بالجنوب مع جونسون والتقى نصري الخوري

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وبحث معها في الوضع في جنوب لبنان.

كما التقى بوحبيب الامين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري الخوري.