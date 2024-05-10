التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وبحث معها في الوضع في جنوب لبنان.
كما التقى بوحبيب الامين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري الخوري.
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب بحث الوضع بالجنوب مع جونسون والتقى نصري الخوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.