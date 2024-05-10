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رئيس الرهبانية المريمية زار دير مار يوحنا القلعة في بيت مري

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زار الرئيس العام للرهبانية المريمية المارونية الاباتي إدمون رزق، دير مار يوحنا المعمدان القلعة في بيت مري، حيث كان في استقباله رئيس الدير الاب المدبر بشارة إيليا.

وجال رزق على اقسام الدير وزار كنيسة الدير الأثرية، حيث رُفعت الصلاة فيها ورتّل الرهبان المزامير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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